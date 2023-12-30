عين على البورصة.. تحليل لأبرز أسهم السوق المصرية 2024

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تشاهد في“عين على البورصة” هذا الأسبوع، آراء وتحليلات خبراء الاستثمار، والتحليل المالي حول أداء البورصة المصرية، وأبرز الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة.
المصدر:
youtube بقلم:
Alborsanews
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