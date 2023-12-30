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عين على البورصة.. تحليل لأبرز أسهم السوق المصرية 2024

12/30/2023 4:10:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 30 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر وأمريكا منذ 1978 أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ الديون الخارجية على الصين تنخفض 2% في الربع الثالث

تشاهد في“عين على البورصة” هذا الأسبوع، آراء وتحليلات خبراء الاستثمار، والتحليل المالي حول أداء البورصة المصرية، وأبرز الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة.

المصدر: youtube بقلم: Alborsanews

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