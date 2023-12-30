الصحة: إجراء 2.2 مليون عملية جراحية ضمن إنهاء قوائم الانتظار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و23 ألفا و902 عملية جراحية، ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وبالتنسيق مع حملة ((100 يوم صحة)).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 158 ألفا و489 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، منذ بداية المشروع وحتى 28 ديسمبر الجاري، حيث تمت الاستجابة للشكاوى والرد على الاستفسارات بنسبة إنجاز بلغت 98%، مشيرا إلى أن الحالات التي تم متابعتها بداية من أول يوليو الماضي حتى ديسمبر الجاري لغير قوائم الانتظار بلغت 59 ألفا و560 حالة.

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وأضاف أن خدمات المبادرة مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.