حالة الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم السبت صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الإثنين غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يبقى باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.