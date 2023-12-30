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الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء في الخليل

12/30/2023 4:09:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

يذكر ان قوات الاحتلال أخذت قياسات المنازل الثلاثة في نفس يوم استشهادهم، تمهيدا لهدمها.

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