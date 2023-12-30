الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.
يذكر ان قوات الاحتلال أخذت قياسات المنازل الثلاثة في نفس يوم استشهادهم، تمهيدا لهدمها.
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