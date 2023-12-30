سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 79 56 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
2.34 دولار ليبلغ
79.56 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 981.90 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 11 سنتا ليبلغ
77.04 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليبلغ
71.65 دولار.
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