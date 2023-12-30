كيف يؤثر الملح على صحة الكلى؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار بحث جديد إلى وجود علاقة بين معدّل تكرار إضافة الملح إلى الطعام وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لمن تزيد أعمارهم عن 37 عاماً.وتابع فريق البحث في جامعة تولين بيانات 465 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني لمدة 12 سنة، ولم يكونوا مصابين بأية أمراض في الكلى في البداية.



وتم تقسيم وتيرة إضافتهم للملح كالتالي: نادراً، وأحياناً، وعادةً، ودائماً، أو لم يضيفوا الملح أبداً.



ووفق النتائج التي نشرتها أمس "جاما نتوورك"، يرتفع الخطر على الكلى من معدل 1.04 مرة لدى من يضيفون نادراً رشة ملح إضافية إلى طعامهم، ليصل إلى 1.11 مرة عند إضافته عادة، ثم يرتفع معدل الخطر إلى 1.18 مرة لدى من يضيفونه دائماً.



ولاحظ الباحثون أن ارتفاع معدل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة كان أكثر وضوحاً لدى من لديهم زيادة في الوزن، ونقص في النشاط البدني.



وقال الباحثون: "تدعم هذه النتائج تبني استراتيجية الحد من إضافة الملح إلى الأطعمة كوسيلة للوقاية من مرض الكلى المزمن".

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