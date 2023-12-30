سلطنة عمان تعيد مخطوطا تاريخيا نادرا إلى سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعادت سوريا مخطوطا نادرا بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان بعد طلب من مسقط لترميمه وعرضه في المتحف الوطني العماني وهو من تأليف البحار العربي أحمد بن ماجد السعدي.وحمل المخطوط عنوان "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، وتمت إعارته للجانب العماني في 2019 وهو مخطوط نادر الوجود وفريد في العالم، وتم تمديد فترة إعارته لعمان حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع عليه.



وعاد المخطوط إلى "مكتبة الأسد الوطنية" في العاصمة دمشق، وقال مدير عام المكتبة فادي غانم إن المخطوط النادر يعود إلى القرنين الـ10 والـ11 الهجري والقرن الـ16 الميلادي، ولفت غانم إلى أن المخطوط كان بحاجة لبعض الترميم "فقام الأشقاء في سلطنة عمان بترميمه وتم عرضه في السنوات اللاحقة في المتحف العماني".



تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يعد واحدا من أهم الكتب التي اشتهرت بين العرب، وقام بكتابته أحمد بن ماجد بن محمد بن عمر السعدي، ومرت المخطوطة بعدة مراحل في عملية الحفظ بدءا من إجراءات الاختبارات والتحاليل، وانتهاء بالخياطة والتجليد والزخرفة، لتأخذ المخطوطة في النهاية شكلها الأصلي في الغلاف والزخرفة واللون.

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