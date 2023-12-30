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بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

12/30/2023 3:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت بلدية غزة إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وعدتها خلال الهدنة بتسليم الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه، غير أن اليونيسيف لم ترسل الوقود حتى الآن.


وأكدت البلدية أن الأطفال في مدينة غزة وشمال القطاع يموتون لعدم توفر رشفة ماء واحدة، وطالبت اليونيسيف بتفسير لماذا لم ترسل الوقود.


وحذرت من تفشي الأمراض نتيجة عدم وجود وقود لتشغيل آليات البلدية لجمع النفايات ورفع الركام وضخ المياه.


كما طالبت بتوفير الوقود حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية لـ 700 ألف شخص ما زالوا يعيشون في غزة والشمال.


يشار إلى أن الهدنة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي واستمرت أسبوعا.

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