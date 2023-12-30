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الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

12/30/2023 3:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه بعد اعتراف القيادة الأرمنية بتبعية إقليم قره باغ لأذربيجان، تبحث موسكو كل القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام هناك مع باكو.
وقال غالوزين في حديث لوكالة "نوفوستي" إن "مجموعة قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها في منطقة النزاع في قره باغ وفقا للبيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقع في 9 نوفمبر 2020".


وأضاف: "لم يقم أحد بإلغاء هذه الوثيقة، وهي تنص على أن قواتنا لحفظ السلام تبقى في المنطقة لمدة 5 سنوات، أي حتى نوفمبر 2025 مع إمكانية التمديد".


وتابع: "بالطبع، تغير الوضع الميداني بشكل كبير بعد قرار القيادة الأرمنية الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ، والذي تم تأكيده في اجتماعات قمة برعاية الاتحاد الأوروبي، بدءا من اجتماع براغ في أكتوبر 2022".


وأشار غالوزين إلى أنه بعد ذلك تبحث روسيا جميع القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام في قره باغ "مع الجانب الأذربيجاني حصرا"، مضيفا أن ذلك يجري في "جو بناء يسوده الاحترام المتبادل".

RT

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