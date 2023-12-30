سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس
التاريخ
12/30/2023 3:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس، وذلك بعد إرسال الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المدينة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 ألف عسكري إسرائيلي يقاتلون حاليا في خان يونس.
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