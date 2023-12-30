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سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس

12/30/2023 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس، وذلك بعد إرسال الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المدينة.


وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 ألف عسكري إسرائيلي يقاتلون حاليا في خان يونس.


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