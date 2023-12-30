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مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

12/30/2023 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلق مئات المتظاهرين الأمريكيين المؤيدين للقضية الفلسطينية مدخل مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بأمريكا، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وحملت المظاهرة عنوان "أغرقوا مدينة نيويورك من أجل فلسطين"، وسار مئات المتظاهرين إلى مبنى مركز التجارة العالمي، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق سكان القطاع.


كما أقام المحتجون جنازة للأطفال الذين قتلهم الاحتلال في قصفه المتواصل على قطاع غزة، وارتقى أكثر من 8800 طفلًا شهيدًا في الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وطالب المتظاهرون بفك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتشهد نيويورك وغيرها من المدن الأميركية مظاهرات مناصرة لقطاع غزة بشكل مستمر.


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