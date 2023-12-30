الخارجية الروسية: أوكرانيا تفكر وفقا لمعايير الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن موسكو لا ترى وجود إرادة سياسية للسلام في الغرب أو في أوكرانيا التي تفكر وفقا لمعايير الحرب.



وشدد غالوزين على أن "التسوية الشاملة والمستدامة والعادلة للصراع الدائر في أوكرانيا، تعتمد إلى حد كبير على القضاء على أسبابه الجذرية".

وأضاف نائب الوزير: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال القتالية، وتسحب قواتها من الأراضي الروسية. ويجب تأكيد وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى الأحلاف وصفتها غير النووية، وكذلك إنجاز عملية نزع سلاحها وتطهيرها من النازية، والاعتراف بالتغيرات التي جرت على الأرض، وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية التي تعيش في أوكرانيا".



وتابع غالوزين القول: "لكن للأسف، نحن لا نرى اليوم وجود إرادة سياسية للسلام سواء في كييف أو في الغرب"، مذكرا بمرسوم زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.



وتطرق نائب الوزير الروسي إلى ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي في العام الماضي، وأكد أنها عبارة عن مجموعة من الإنذارات لروسيا، تبرر استمرار الأعمال القتالية.



ونوه غالوزين بأن المساعدات الغربية لنظام زيلينسكي، لا تؤدي إلا إلى تأخير احتمالات التوصل إلى تسوية.

RT