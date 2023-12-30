إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي
التاريخ
12/30/2023 3:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن الجيش قلق من عدم وجود تحرك سياسي يسوّغ استمرار الحرب في قطاع غزة، أو يحدد أهداف القتال بالمستقبل القريب.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الجيش يعتقد بأن غياب التحرك السياسي سيجعل من الصعب عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل الأسرى.
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