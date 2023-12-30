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إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

12/30/2023 3:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن الجيش قلق من عدم وجود تحرك سياسي يسوّغ استمرار الحرب في قطاع غزة، أو يحدد أهداف القتال بالمستقبل القريب.


وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الجيش يعتقد بأن غياب التحرك السياسي سيجعل من الصعب عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل الأسرى.


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