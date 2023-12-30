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سموتريتش: نحترم الولايات المتحدة لكننا لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب

12/30/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدد وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الجمعة، رفضه مطالب أميركية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.


وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف
"نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة أفضل حليف لنا في العالم وللرئيس جو بايدن وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".


وجاء تعليق سموتريتش بعد أن نقل "موقع والا" العبري، الخميس، أن بايدن أجرى محادثة صعبة نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية".


وقد أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.


لكن سموتريتش شدد على أنه ما دام وزيرا للمالية "فلن يذهب شيكل واحد إلى غزة".


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