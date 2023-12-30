سموتريتش: نحترم الولايات المتحدة لكننا لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدد وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الجمعة، رفضه مطالب أميركية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف
"نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة أفضل حليف لنا في العالم وللرئيس جو بايدن وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وجاء تعليق سموتريتش بعد أن نقل "موقع والا" العبري، الخميس، أن بايدن أجرى محادثة صعبة نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية".
وقد أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
لكن سموتريتش شدد على أنه ما دام وزيرا للمالية "فلن يذهب شيكل واحد إلى غزة".
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