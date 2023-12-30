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الاحتلال ينفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان المحتل

12/30/2023 3:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على منطقة هضبة الجولان المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة مقتضبة“بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار”.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

MENAFN30122023000205011050ID1107669894

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