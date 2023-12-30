الاحتلال ينفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على منطقة هضبة الجولان المحتلة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة مقتضبة“بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار”.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.
ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.
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