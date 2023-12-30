مسؤول أميركي سابق: صفقة الأسلحة تساعد إسرائيل بقتل المدنيين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأميركية جوش بول، الذي استقال احتجاجا على دعم إسرائيل في حربها على غزة، إن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن إسرائيل من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة.

وأضاف أن ما تفعله الخارجية الأميركية "مخز وجبان"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة.

وأشار إلى أن تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة يعد استهزاء تاما بتأييد بلينكن المتكرر لـ "النظام الدولي القائم على القواعد".

ومررت واشنطن قبل ساعات صفقة عسكرية "طارئة" دون دعم الكونغرس لتزويد إسرائيل بالأسلحة.