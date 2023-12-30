مسؤول أميركي سابق: صفقة الأسلحة تساعد إسرائيل بقتل المدنيين بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأميركية جوش بول، الذي استقال احتجاجا على دعم إسرائيل في حربها على غزة، إن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن إسرائيل من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة.
وأضاف أن ما تفعله الخارجية الأميركية "مخز وجبان"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة.
وأشار إلى أن تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة يعد استهزاء تاما بتأييد بلينكن المتكرر لـ "النظام الدولي القائم على القواعد".
ومررت واشنطن قبل ساعات صفقة عسكرية "طارئة" دون دعم الكونغرس لتزويد إسرائيل بالأسلحة.
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