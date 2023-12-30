انخفاض 3 دنانير .. تعرف على سعر ليرة الذهب محليا اليوم
التاريخ
12/30/2023 3:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب اليوم السبت بمقدار ثلاثة دنانير حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 339 دينارا فيما وصل سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات الى 299 دينارا .
هذا وانخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم 20 قرشا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40 دينارا للشراء منهم
MENAFN30122023000208011052ID1107669892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.