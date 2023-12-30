زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إقليم آتشيه الإندونيسي

ضرب زلزال قوي وضحل تحت سطح البحر جزءًا من إقليم آتشيه الإندونيسي السبت، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو ضحايا.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان مركزه على بعد 362 كيلومترا شرق سينابانغ، وهي بلدة ساحلية في إقليم آتشيه، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، لكنها حذرت من هزات ارتدادية محتملة.

حددت الوكالة قوة مبدئية بلغت 6.3 درجة. وتعد الاختلافات في القياسات المبكرة للزلازل شائعة.

تتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

أدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية. وكان هذا الزلزال هو الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 وتسونامي في سولاوسي، ما أسفر عن مقتل نحو 4340 شخصًا.

في عام 2004، أدى زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي إلى حدوث تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمها في مقاطعة آتشيه بإندونيسيا.

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