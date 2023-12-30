13 وجهة مميزة تلبي أذواق عشاق الطعام خلال مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Tales & Heads) تقدم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق مغامرة لا مثيل لها في عالم الأطعمة والمأكولات وفنون الطهي من خلال مجموعة متنوعة من تجارب الطعام في جميع أنحاء المدينة.
يقدم مهرجان دبي للتسوق مزيجا متنوعا من الأطعمة والمأكولات لإرضاء جميع الأذواق، فسواء كنتم ترغبون في تناول السوشي الرائع أو الآيس كريم اللذيذ أو البرغر أو الأطباق الآسيوية الشهية أو طعام الشارع الهندي أو أطباق المطبخ البيروفي الياباني، فإنه توجد على مدار 38 يوماً حتى 14 يناير 2024 تشكيلة استثنائية من المأكولات التي ستسعد عشاق الطعام في جميع أنحاء دبي، من بلوواترز النابضة بالحياة إلى وسط مدينة دبي، وجميرا الفاخرة، وحي دبي للتصميم العصري، إلى حتا ذات المناظر الخلابة، والقرية العالمية الأنيقة، حيث يتوفر في مختلف أنحاء المدينة الكثير من الخيارات اللذيذة التي تناسب جميع الأذواق. انطلقوا في رحلة في عالم فنون الطهي والمأكولات تلبي جميع الأذواق، حيث هناك الأكشاك الموزعة في الشوارع بتكلفة مناسبة، فضلا عن الأطباق العالمية الشهية والمطاعم المناسبة للعائلات، والمأكولات اللذيذة من جميع أنحاء العالم. ويعتبر مهرجان دبي للتسوق جنة لمحبي تناول الطعام، ويعدهم بتجارب لا تُنسى في كل مكان. وفيما يلي لمحة عما يقدمه المهرجان:
خيارات وفيرة في بلوواترز
تقدم بلوواترز مجموعة رائعة تضم أكثر من اثنتي عشرة وجهة رائعة لتناول الطعام، حيث ستتعرف على "ذيس إز هوت دوج" (This is Hotdog)، المطعم المبهج الذي يقدم شطائر الهوت دوج والبطاطس المقلية ومجموعة من الأطباق اللذيذة. ويشتهر مطعم "ذا بودز" (The Pods) بمأكولاته الآسيوية المتميزة، فيما يجمع "ذا لندن بروجيكت" (The London Project) بين الأطباق المختارة مع الإطلالات الخلابة على الخليج العربي. كما يمكن التلذذ بتناول أشهى المأكولات في "ذا كوفي كلوب" (The Coffee Club)، أو تذوق أفضل النكهات البرازيلية واللبنانية في مطعم "تيتة" (Tete) النابض بالحياة. ولا تفوتوا زيارة مطعم "شي" (SHI) لتناول المأكولات الصينية الفاخرة، فيما يمكن عيش تجربة شواء أمريكية لا مثيل لها في مطعم "سيلفش بول" (Selfish Bull). ويُعد "ميتا" (Mita) مكاناً شهيراً لتناول مأكولات الشوارع الهندية، في حين يعتبر مطعم "لندن سلايد" (London Slide) مطعماً غير تقليدي يشتهر بتقديم الشطائر الشهية. أما في مطعم "لينز" (Leen's)، فيمكن تذوق أطباق مبتكرة من أمريكا اللاتينية واليابان، إضافة إلى إمكانية الاستمتاع بأفضل أنواع البرجر في مطعم "كاتشاب" (Ketch Up). ويشتهر مطعم "إيكرا كافيار" (Ikra Caviar) بالسوشي الرائع، ويقدم مطعم "جونايدن" (Gunaydin) مذاقاً رائعاً للوجبات السريعة التركية. ويتخصص مطعم "دولسي جرين" (DolceGreen) في المأكولات العالمية الصحية، بينما يعتبر مطعم "كلاي" (Clay) وجهة عشاق المأكولات اليابانية والبيروفية. ويقدم "أليسي" (Alici) أشهى المأكولات البحرية، ويعتبر "88 تراس" (88Teerace) الوجهة المفضلة لمحبي المأكولات الإسبانية.
ومن خلال هذه المجموعة المتنوعة من خيارات تناول الطعام، تضمن بلوواترز رحلة لا تُنسى في عالم فنون الطعام تلبي جميع الأذواق. بالإضافة إلى عروض طائرات الدرون المذهلة التي تقام كل ليلة حتى 14 يناير 2024 في الساعة 8 مساءً وعرض أخر في الساعة 10 مساءً.
عالم من النكهات في القرية العالمية
يمكن إرضاء جميع الأذواق بتناول أشهى المأكولات والأطباق من جميع أنحاء العالم في القرية العالمية خلال مهرجان دبي للتسوق، التي تعتبر ملاذاً لعشاق الطعام، حيث يوجد بها أكثر من 200 مطعم ومقهى وأكشاك طعام ومفاهيم جديدة. ولا تنسوا خوض بعض تجارب الطعام الخاصة التي تقدم مذاقاً إضافياً لما يطبخه فريق القرية العالمية بما في ذلك "طريق آسيا"، الشارع الفريد الذي يجلب أجواء أفضل الأسواق الآسيوية إلى القرية العالمية مع المنتجات والحرف اليدوية الأصيلة من 13 دولة آسيوية، تتضمن سريلانكا وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام ونيبال وبوتان والفلبين وغيرها.
المأكولات الإقليمية في سوق الذهب
تأكدوا من المرور بكافتيريا زنجبيل في سوق الذهب بدبي لتذوق المشروبات الباردة اللذيذة والمأكولات الإيرانية الأصيلة، أو إذا كنتم تحبون المغامرات، يمكنكم تجربة أنواع البرجر الفريدة. ولمزيد من المأكولات الشرقية الأصيلة، يمكن عيش تجربة فريدة في مطعم "كباب فارسي" (Persian Kebab) الذي يقدم أشهى الأطباق.
أكشاك الشوارع في كانتين X
تقدم الدورة الأولى من "كانتين X" في مهرجان دبي للتسوق، والتي تقام في حديقة مشرف من 15 حتى 31 ديسمبر 2023، دخولاً مجانياً للجميع، مع توفير نكهات فريدة من أشهر المطابخ والعلامات التجارية في دبي، إضافة إلى أجمل التجارب وأروع الأنشطة الممتعة. كما توفر هذه الفعالية الجديدة والمبتكرة والمستلهمة من فعالية "كانتين الشاطئ من اتصالات" أروع تجارب الطهي وتناول الأطعمة ضمن أجواء رائعة وأوقات ممتعة في أحضان الطبيعة لتصبح الوجهة المثالية لقضاء أوقات مميزة خلال شهر ديسمبر. وتفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً عبر خمس فئات مختلفة: يمكن الاستمتاع بشرائح البرجر اللذيذة في منطقة "جرب النكهات" (Burgers Galore)، التي تضم علامات تجارية مثل "ماكزي ذا جود فود شوب" (Maxzi the Good Food Shop)، و"كرمز" (CRMBZ)، و"إليان برجر" (Alien Burger)، و"برجرز" (BRGRS)، أو يمكن التوجه إلى "منطقة الحلويات" (Sweet Station)، التي تقدم المأكولات اللذيذة من "شوكو فوندو" (Choco Fondue) و"هاوس أوف بوبس" (House of Pops) و"إنفيوزو كوفي" (Infuso Coffee) و"كرايف بوكس" (CraveBox) و"تشنك بيكهاوس" (Chunk Bakehouse) و"جيلاتون" (Gelatone) و"بوبا باي" (Boba Bae). وإذا كنتم تريدون وجبة لتناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، يمكنكم التوجه إلى منطقة "عالم البروتين" (Protein Nation)، التي تقدم مجموعة مختارة من المأكولات اللذيذة من "ذا ميت سموكرز" (The Meat Smokers)، و"مستر كراب" (Mr. Crab)، و"سوسج سالون" (Sausage Saloon)، و"ميدار" (Medar). كما يمكن زيارة منطقة "فنجر فود" (Finger Food) لإرضاء رغباتكم مع العلامات التجارية مثل "تشوروز" (Churros) أو "ستريت فرايز" (Streat Fries)، أو تذوق النكهات المتنوعة في منطقة "المأكولات الثقافية" (Taste The Culture)، التي تضم "نكهات ماماسيتا اللاتينية" (Mamacita Latin Flavours)، و"ميني باربيكيو" (MiniBBQ)، و"بيتزا إكسبرس" (PizzaExpress)، و"دولوما" (Doloma).
استمتع بعربات الطعام المفضلة في المدينة في ذا باي بي سوشيال
توجهوا إلى دبي فستيفال سيتي مول لاستكشاف "ذا باي بي سوشيال"، أحدث وجهة للاسترخاء على الواجهة البحرية، حيث سيتذوق الزوار فيها أروع المأكولات من عربات الطعام مثل "دولوما" (Doloma) من الشيف شاهين، و"ستارداكس" من مطعم "واوا" (Stardaks by WAWA-Dining) والتي تقدم أصنافاً مختلفة من المأكولات اليابانية، و"لا باجيت دي لانتريكوت" (La Baguette De L'Entrecôte) التي توفر مجموعة مختارة من السندويشات بالخبز الفرنسي، و"سكوبي كافيه" (Scoopi Café) المتخصصة بالشوكولاتة والمشروبات الساخنة والآيس كريم، و"مطبخ إيتن الحضري" (EETEN Urban Kitchen) الوجهة المميزة لعشاق أكل الشوارع.
أفضل أنواع الآيس كريم في مهرجان دبي للتسوق
يمكن تناول الآيس كريم بنكهته الأصيلة والفاخرة من "سمايز آند دريم" (SMiZE & DREAM) في فعالية "اتصالات إم أو تي بي" خلال مهرجان دبي للتسوق. يحتوي آيس كريم SMiZE & Dream، الذي أسسته تايرا بانكس، على مفاجأة الكمأة المخفية في كل كوب، وتسمى جائزة SMiZE. توضع جائزة SMiZE في أسفل الأيس كريم الفاخر، وتعتبر مكافأة لذيذة يمكن العثور عليها بعد بعض البحث الجاد، ما يحفز مشاعر الطفولة والمغامرة الموجود لدى كل منا.
استمتع بتجربة طعام لا مثيل لها في فعالية "اتصالات إم أو تي بي"
تقدم فعالية "اتصالات إم أو تي بي"، مفهوم التسوق البديل في دبي والتي أصبحت إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان دبي للتسوق، العديد من أنواع المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات اللذيذة. وتوفر الفعالية هذا العام مجموعة واسعة من تجارب فنون الطهي وتناول الطعام، من خلال أكثر من عشرة مطاعم مفضلة لدى الجميع تدلل الحواس خلال الفترة من 5 يناير حتى 14 يناير 2024.
استمتعوا بالمشروبات اللذيذة المصنوعة يدوياً في في "تايجر شوجر" (Tiger Sugar)، أو الطعم الأصيل للمأكولات الآسيوية في "ستريتري" (Streetery). كما يمكن وتذوق نكهات الطعام التايلاندي الأصيلة في "روزا تاي" (Rosa's Thai)، أو زيارة "رير" (Rare) لتناول ألذ الأطباق الحاصلة على نجمة ميشلان والمستوحاة من المأكولات اليابانية واللاتينية الأمريكية. أما عشاق المأكولات السريعة، فموعدهم مع تشكيلة رائعة من أنواع البرجر المُحضّر من لحم الواجيو في "أودوز برجر" (Oddo's Burgers)، أو تناول بعض الأطباق المحلية الأصيلة في في "نوت سو جيلتي" (Not So Guilty). وللباحثين عن المأكولات الآسيوية واللاتينية الأمريكية، يقدم السوق خيارات مميزة تتضمن مطعم "مامافري" (Mamafri) المتخصص في تقديم ألذ الأطباق من مطبخ جنوب شرق آسيا، إلى جانب عربة الطعام "ماماسيتا" (Mamacita) التي تقدم نكهات لذيذة ومتنوعة من المأكولات اللاتينية الأمريكية مع عروض من التراث المكسيكي، وأطيب الأطعمة الآسيوية من مطعم "ماماروما" (Mama Rama). واستمتعوا أيضاً بتناول البطاطس المقلية البلجيكية في مطعم "فريتز" (Fritz) التي تُقدم مع المأكولات البحرية الطازجة، أو يمكنكم زيارة "ديناميتوز" (Dynamitoz)، و"كلوب موشي" (Club Mochi) المعروف بتقديم حلويات كلاسيكية بطريقة مبتكرة مع الدونات. وهناك أيضاً "كازا بونس" (Casa Pons)، العلامة التجارية الإماراتية المتخصصة في المأكولات الفاخرة التي تتضمن العسل والشوكولاته والجوز بالكراميل التي تتميز بها. لا تنسوا تجربة نكهات أخرى من IRDK وHabibi X One Life.
أفضل أنواع البرجر في دبي
يوجد في دبي بعض أفضل مطاعم البرجر في العالم، حيث يمكن تذوق ألذ شطائر البرجر بالجبن والبطاطس المقلية الشهية مع جميع الإضافات في "ماكزي ذا جود فود شوب" (Maxzi the Good Food Shop)، و"كرمز" (CRMBZ)، المشهور بالكعك المصنوع يدوياً، أو و"إليان برجر" (Alien Burger)، الذي يقدم الشطائر بصلصة سرية للغاية، و"برجرز" (BRGRS)، في فعالية "كانتين X". كما توجد منافذ لمطعمي "كرمز" (CRMBZ)، و"إليان برجر" (Alien Burger) في "اتصالات إم أو تي بي"، وكذلك العلامة التجارية المشهورة التي تأسست في دبي "جيه تي برجرز" (JTBurgers)، والتي تقدم البرجر بطريقة مميزة.
تناول العشاء في حي دبي للتصميم
تقدم هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق قائمة طعام منسقة خصيصاً تتميز بلمسة من كلاسيكيات أطباق منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمكن لعشاق الطعام الياباني التوجه إلى مطعم "أكيبا دوري" (AkibaDori)، حيث يمكنهم تناول أطباق شهية مثل سلطة الباذنجان اللذيذة مع الروبيان المقرمش، وروبيان واسابي، ووجبة لحم أنغوس البقري على الطريقة اليابانية.
وجبات صحية واعية للسعرات الحرارية
تتوفر في مهرجان دبي للتسوق هذا العام العديد من خيارات تناول الطعام الصحية للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية. يمكن الحصول على مكونات الأطعمة الطازجة من الحبوب الكاملة والتوابل والنكهات العطرية في مطعم "فيتناميز فوديز" (Vietnamese Foodies) في "اتصالات إم أو تي بي"، والذي يقدم أيضاً العديد من الأطباق النباتية والخالية من الألبان والجلوتين. وفي حي دبي للتصميم، يقدم مطعم "توس أند كو" (Toss&Co) مجموعة رائعة من الوجبات الصحية الشهية مثل خبز أفو سماش المحمص والسلطات الممتازة والسلطات الغنية بالبروتين ولفائف الخبز التي يمكن صنعها بأيديكم. كما يمكن أيضاً تجربة مطعم "ذا لايت هاوس" (The Lighthouse) في حي دبي للتصميم، حيث سيستمتع الزوار بتناول الطعام والتسوق والتواصل مع بعضهم تحت سقف واحد. كما تتوفر تجارب مميزة تتضمن اختيار وجبتين مع مشروب بارد بسعر 130 درهماً، أو ثلاث وجبات مع مشروب بارد بقيمة 160 درهماً، إضافة إلى أطباق شهية مثل سلطة الدجاج الصحية، وتارتار التونة، والأخطبوط المشوي، وشاورما الدجاج، وريزوتو بالمأكولات البحرية..
طعام لذيذ وسط الطبيعة في مهرجان "شتانا في حتا" وبحيرة ليم
تعرفوا على أكشاك الطعام المؤقتة في مهرجان "شتانا في حتا" الجديد كلياً في مركز وادي حتا وبحيرة ليم خلال مهرجان دبي للتسوق. تستمر الفعالية حتى 31 ديسمبر2023 ، وستقدم العديد من المطاعم المحلية مثل مطعم Saddle و Homebakery ومطعم G.O.A.T، إضافة إلى الأضواء الاحتفالية الرائعة والأحداث الرياضية والترفيهية المناسب للعائلة.
تذوقوا المأكولات المتوسطية في السيف
يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة فعالية "أضواء دبي" في منطقة السيف، ولكن لا تفوتوا زيارة مطعم "سكافوس" (Skafos) الذي يقدم لزواره ألذ الأطباق من منطقة البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك القاروص المقلي والدجاج بالزبدة والثوم ولحم البقر كارباتشيو ورز التونة والجمبري وبلح البحر على طريقة البحارة.
تذوقوا المأكولات من جميع أنحاء العالم
انطلقوا في مغامرة لتناول أشهى الأطباق العالمية في مهرجان دبي للتسوق والاستمتاع بالنكهات من جميع أنحاء العالم. ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية لإرضاء كل الأذواق، من مأكولات شوارع بيرو النابضة بالحياة إلى المطاعم التقليدية في اليابان، ومن الأطباق الإنجليزية الشهية إلى تجربة العشاء الأمريكي الشهيرة، ومن الأطباق الساحلية من منطقة البحر المتوسط إلى أطباق التاباس الإسبانية اللذيذة. وتوفر دبي أكثر من مئة موقع رائع تمكّن الجميع من تذوق النكهات المتنوعة واللذيذة المختارة من آسيا إلى أمريكا الجنوبية خلال مهرجان دبي للتسوق.
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
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