5 إصابات بمشاجرة جماعية في عمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، ليل الجمعة / السبت.
وأسعف المصابون الى مستشفى البشير الحكومي، حيث تعرض أحدهم للطعن في الظهر، وآخر أصيب في رقبته، بينما أصيب الآخرون بكدمات وجروح.
والقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في المشاجرة، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.
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