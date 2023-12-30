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5 إصابات بمشاجرة جماعية في عمان

12/30/2023 2:25:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، ليل الجمعة / السبت.

وأسعف المصابون الى مستشفى البشير الحكومي، حيث تعرض أحدهم للطعن في الظهر، وآخر أصيب في رقبته، بينما أصيب الآخرون بكدمات وجروح.

والقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في المشاجرة، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.


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