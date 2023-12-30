غداً.. الإمارات تستقبل 2024 بعروض مبهرة للألعاب النارية

تستقبل دولة الإمارات عام 2024 بعروض استثنائية للألعاب النارية تضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة من مساء الغد، في حدث يترقبه مئات الملايين من داخل الدولة وخارجها.

وتستهدف بعض العروض التي تشهدها الدولة هذا العام تسجيل أرقام جديدة في سجل غينيس للأرقام القياسية وتحديداً العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبوظبي، والعرض الذي يقام في الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا في رأس الخيمة.

وتشهد إمارة أبوظبي ليلة رأس السنة عروضا للألعاب النارية في 10 مواقع ومعالم هي، كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية - الغاليريا، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، والحديقة العامة في مدينة زايد في الظفرة، وغياثي خلف مركز تم، وشاطئ المغيرة في المرفأ، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، واستاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى العرض الذي يقام في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حاليا في منطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد ومن بينها أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 60 دقيقة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضا مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس".

بدورها تشهد إمارة دبي ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعا، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وسيكون ضيوف القرية العالمية في دبي على موعد مع 7 احتفالات بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وتركيا، عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

من جهتها، تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم مجدداً مع سعيها لتسجيل رقمين جديدين في موسوعة "غينيس" من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة مع إيقاعات موسيقية رائعة وتقنيات غير مسبوقة.

وسيستمر العرض لمدة 8 دقائق على امتداد 4.5 كم من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، وسيتضمن العرض مزيجاً رائعاً من الألعاب النارية العائمة، ولوحات بصرية مدهشة للطائرات من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية تتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

ويهدف العرض، إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين عن فئتي "أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة" و"أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار".

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