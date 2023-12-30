منصة «إكس» تفشل في منع تطبيق قانون لضبط المحتوى

خسرت منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي تحديا قانونيا لمنع تطبيق قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يطلب من المنصة الكشف عن عمليات ضبط المحتوى والتحكم فيه.

ورفض قاض أمريكي طلبا من "اكس" لتعليق مؤقت لقانون جديد في كاليفورنيا يطالب شركات التواصل الاجتماعي بإصدار تقارير نصف سنوية توضح تفاصيل ممارساتهم لضبط المحتوى وتنفيذ هذه الممارسات، بالإضافة إلى بيانات بشأن المنشورات المرفوضة.

ويهدف القانون الذي وقعه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في عام 2022، إلى علاج مشكلات مثل خطاب الكراهية والتضليل والتحرش والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت "اكس" دعوى قضائية ضد الولاية لوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه يشكل انتهاكا لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي ودستور ولاية كاليفورنيا.