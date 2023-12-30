أبرز الراحلين عن الساحة الرياضية العالمية في 2023

فقدت الرياضة العالمية العديد من الرموز والنجوم في مختلف الرياضات الذين رحلوا عن دنيانا لأسباب مختلفة على مدار العام المنتهي 2023.

وقبل أيام قليلة من استقبال العام الجديد 2024 نشرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قائمة بأبرز النجوم الراحلين عن دنيانا على مدار الـ 12 شهرا الماضية.

وجاء في صدارة القائمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني الذي أنقذ نادي إيه سي ميلان من الإفلاس في عام 1986 وتولى رئاسته ليقوده لمسيرة لامعة توج خلالها الفريق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 8 مرات بخلاف 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وتوفي في يونيو الماضي عن عمر 86 عاما.

وفي 21 أكتوبر الماضي، عاشت إنجلترا ذكرى حزينة للغاية بوفاة السير بوبي تشارلتون عن عمر 79 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد تشارلتون أيقونة إنجليزية خالدة فهو أحد أعضاء المنتخب الفائز باللقب الوحيد للأسود الثلاثة في كأس العالم عام 1966، وساهم أيضا في تتويج مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1968 بعد 10 أعوام من كارثة تحطم طائرة الفريق في ميونخ التي أودت بحياة العديد من زملائه، كما كان الهداف التاريخي لإنجلترا حتى عام 2015 وكان مسؤولا بارزا بإدارة مانشستر يونايتد.

وترك الفرنسي جوست فونتين إنجازا خالدا قبل وفاته في مارس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما، حيث حقق رقم قياسيا بتسجيله 13 هدفا في نسخة واحدة لكأس العالم خلال مونديال 1958 التي استضافتها السويد، ولكنه اعتزل كرة القدم مبكرا ببلوغه 28 عاما وتولى تدريب منتخب الديوك وفريق باريس سان جيرمان.

وعاشت تركيا كارثة إنسانية في أوائل فبراير، بسبب زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص بينهم كريستيان آتسو نجم منتخب غانا، والذي توفي عن عمر يناهز 31 عاما بعد أيام قليلة من مشاركته في فوز فريقه هاتاي سبور في مباراة بالدوري التركي، كما تنقل خلال مسيرته بين أندية تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وبورنموث.

كما فقدت الكرة الإيطالية أحد نجومها، جيانلوكا فياللي أغلى لاعب في العالم عام 1992 الذي فاز بكل الألقاب مع ناديي سامبدوريا ويوفنتوس في إيطاليا بخلاف عدد من الكؤوس مع نادي تشيلسي الإنجليزي كلاعب ومدرب وكان عضوا بالجهاز الفني لمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أمم أوروبا "يورو 2020"، وتوفي عن عمر 58 عاما بعد قهره سرطان البنكرياس.

وصنع الأسطورة الإنجليزي تيري فينابلز مجدا كبيرا مع أندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وكريستال بالاس وكوينز بارك رينجرز، كما أعاد لقب الدوري الإسباني لفريق برشلونة بعد غياب دام 11 عاما، وقاد منتخب إنجلترا لقبل نهائي يورو 1996، قبل أن يتوفى في 25 نوفمبر عن عمر 80 عاما.

وأودى مرض السرطان بحياة بيل كينرايت رئيس نادي إيفرتون في نهاية أكتوبر، وذلك بعدما قضى نحو عقدين من الزمان في قيادة "التوفيز".

وبنفس السيناريو فارق فرانسيس لي، رئيس نادي مانشستر سيتي السابق الحياة في أكتوبر عن عمر 79 عاما، علما بأنه سجل 148 هدفا مع الفريق وقاده للتتويج بلقب الدوري في عام 1968 وكرر الإنجاز بقميص ديربي كاونتي في 1975، كما لعب 30 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي.

وفقدت اسكتلندا أيضا مدربها الأسطوري كريج براون الذي قاد المنتخب للتأهل لبطولة أمم أوروبا يورو 1996 وكأس العالم 1998، حيث توفي هذا العام عن عمر 82 عاما.

وفي يوليو توفي تريفور فرانسيس عن عمر 69 عاما بعد مسيرة لامعة حيث كان أول لاعب بريطاني يبلغ سعره مليون جنيه إسترليني وسجل 250 هدفا في مسيرته التي امتدت 24 عاما في الملاعب.

وتوج النجم الإنجليزي الراحل بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين بقميص نوتينجهام فورست، وتألق بقميص برمنجهام سيتي، وفي مسيرته التدريبية قاد شيفيلد وينزداي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1993.

وبعيدا عن الساحرة المستديرة، توفي لاعب هوكي الجليد الأمريكي آدم جونسون عن عمر 29 عاما بعد حادث تعرض له خلال مباراة بين فريقي نوتنجهام بانثرز وشيفيلد ستيلرز.

ودفع السائق الأيرلندي كريج برين، حياته ثمنا لحادث مميت في اختبارات ما قبل رالي كرواتيا، ليفارق دنيانا عن عمر 33 عاما.

وفي مايو الماضي فارقت العداءة الأمريكية توري بوواي الحياة نتيجة مضاعفات آلام الولادة، علما بأنها كانت عضوا في الفريق الفائز بذهبية سباق التتابع 4 × 100 متر بدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وفازت ببطولة العالم في العام التالي 2017 في سباق 100 متر في لندن.

وتوفي الملاكم الاسكتلندي كين بوكانان في أبريل عن عمر 77 عاما بعد صراع مع مرض الخرف، وذلك بعد مسيرة لامعة شهدت فوزه في 61 مباراة بمسابقات الوزن الخفيف.

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