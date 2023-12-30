85 يوما من الحرب الاسرائيلية على غزة: استهداف مكثف لوسط القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، قصفه على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي، ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثالث، وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة للبحث في مقترح لوقف النار قدمته مصر.



وقصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

وبعد ليلة أخرى من القصف المدمر الذي تركز في وسط القطاع وجنوبه، وهرع المواطنين، فجر السبت، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع للتعرف إلى جثث الشهداء ذويهم.

وحمل مسعفون رجالا ونساء وأطفالا جرحى، وملابسهم ملطخة بالدماء، فيما قُدّمت الرعاية لبعضهم على الأرض.

بينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية دون هوادة.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري بشأن وقف النار، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المباحثات.

والمقترح المصري يشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق المصدر نفسه.

وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة برّا وبحرا وجوّا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى21 ألفا و507 شهداء، بالإضافة إلى 55 ألفا و915 مصابا، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع.