مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن أفغانستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتمد مجلس الأمن، أمس الجمعة، قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.ويؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام، داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية.



كتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً) ((اعتمد مجلس الأمن قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم)).



وأضافت البعثة، في تدوينتها ((يؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام، داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية)).



وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، ((إن القرار يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة)).



ونقل حساب البعثة عن معاليها قولها ((أعربت الدولة عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل. وسنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني)).



ويشير ملف التقييم أيضاً إلى وضعية النساء والفتيات في أفغانستان، حيث يرى مشروع القرار أنها ((لا تتسق مع القيم الأساسية المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب القانون الدولي وتتعارض مع التزامات أفغانستان بموجب العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والحقوق الأساسية للنساء والفتيات)) التي يؤكد أنها ضرورية لبناء ((قدرة أفغانستان على التنمية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي والسلام والأمن))، مذكراً في ذات السياق بأن إعادة إدماج أفغانستان رسمياً في النظام الدولي ((سيتطلب مشاركة المرأة الأفغانية وقيادتها)).‏

البيان