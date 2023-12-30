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ماذا يفعل الملك تشارلز في الرابعة فجراً؟

12/30/2023 2:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة الإنجليزية السابقة صوفي وينكلمان، وزوجة اللورد فريدريك وندسور- نجل إبن عم الملكة إليزابيث الراحلة الأمير مايكل كينت، عن عادات الملك تشارلز الثالث.

وأشارت وينكلمان إلى أن الملك "نشيط جداً"، إذ يعمل طوال اليوم ويتناول عشاءً سريعاً وينام ثم يستيقظ الساعة الرابعة صباحاً ليبدأ بكتابة الرسائل لأنه "يراه الوقت المناسب للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتوصل إلى حلول رائعة"، حسب وصفها. أما في أحيان أخرى فيسهر لوقت متأخر في كتابة الرسائل، خاصة عندما يكون يومه التالي مزدحماً بالارتباطات الملكية.

وعن روتين الملك تشارلز الثالث الصباحي، قالت إنه على الفطور، يتناول خبزاً إنجليزياً ، إضافة إلى صحن من الفاكهة الطازجة والقليل من العصائر الصحية. وعندما يضطر إلى السفر، يصطحب معه "صندوق الإفطار"، بما في ذلك 6 أنواع من العسل.

لبنان 24

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