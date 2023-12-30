Saturday, 30 December 2023 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء: عام 2024 الأكثر سخونة بالتاريخ

12/30/2023 2:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقعُ "أكسيوس" عن خبراء قولَهم، إن عام 2024 قد يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة يفوق ما شهده عام 2023، وسيكون العامُ المقبل العامَ الأكثر سخونةً في التاريخ، وهو ما أكده عالم المناخ في "جامعة تكساس" أندرو ديسلر.
وشهد العام الحالي 2023، ارتفاعا في درجات الحرارة والعديد من الظواهر المناخية في بلدان عدة حول العالم. لكن دراسة حديثة، تقول إن العام المقبل سيكون العام الأشد حرارة على الأرض.
عواصف، فيضانات وحرائق، ثلوج هي الأشد وأمطار هي الأغزر، أخبار شهدتها دول عدة من العالم إلى جانب حرارة المحيطات التي حطمت أرقام قياسية هذا العام.

لكن ما هو أسوأ وأشد، لم يأتِ بعد، فبحسب خبراء قالوا إن عام 2024 هو الأشد حرارة بسجلات التاريخ، ليضيف التوقع هذا مصداقية على فرضية قالت إن ظاهرة الاحتباس الحراري تتسارع.

وتكمن خطورة التسارع هذا بارتفاع درجات الحرارة والمناخ الجاف، وما قد ينتج عنه المزيد من حرائق الغابات.


وأكد الخبراء أنه منذ بداية الحقبة الصناعية، شهدت درجات حرارة الكرة الأرضية ارتفاعا بنسبة 1.1 درجة مئوية، ليحذّر العلماء من أن الاحترار الذي يتجاوز الحد هذا، قد يدفع الأرض نحو حالة سخونة تجعلها غير صالحة للعيش.

العربية

MENAFN30122023000208011052ID1107669794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث