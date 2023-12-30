شاحنة تصدم المارة وتتسبب بمقتل أحدهم في ألمانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي حتفه، جراء دهس شاحنة لعدة أشخاص في جنوب ألمانيا صباح يوم الجمعة.
وقالت الشرطة الالمانية في بيان: إن سائق الشاحنة البالغ من العمر 63 عاما صدم مجموعة من خمسة أشخاص بالقرب من محطة السكة الحديد في وسط مدينة باساو.
وأفادت الشرطة الالمانية بأن امرأة تبلغ من العمر 37 عاما توفيت متأثرة بجراحها في الموقع وأصيب أربعة من المارة الآخرين بجروح خطيرة، من بينهم ابن المرأة المتوفية ويبلغ من العمر 11 عاما.
كما أصيب سائق الشاحنة ونقل إلى المستشفى.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (DPA) إن الشرطة "ترجح أن ما وقع كان حادثا عرضيا" وما زالت التحقيقات في الحادثة مستمرة.
لبنان 24
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