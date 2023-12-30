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شاحنة تصدم المارة وتتسبب بمقتل أحدهم في ألمانيا

12/30/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي حتفه، جراء دهس شاحنة لعدة أشخاص في جنوب ألمانيا صباح يوم الجمعة.
وقالت الشرطة الالمانية في بيان: إن سائق الشاحنة البالغ من العمر 63 عاما صدم مجموعة من خمسة أشخاص بالقرب من محطة السكة الحديد في وسط مدينة باساو.

وأفادت الشرطة الالمانية بأن امرأة تبلغ من العمر 37 عاما توفيت متأثرة بجراحها في الموقع وأصيب أربعة من المارة الآخرين بجروح خطيرة، من بينهم ابن المرأة المتوفية ويبلغ من العمر 11 عاما.
كما أصيب سائق الشاحنة ونقل إلى المستشفى.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (DPA) إن الشرطة "ترجح أن ما وقع كان حادثا عرضيا" وما زالت التحقيقات في الحادثة مستمرة.

لبنان 24

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