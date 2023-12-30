نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم

نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم
التاريخ
12/30/2023 2:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي في مبحث الرياضيات اليوم السبت هو 29879 طالبا وطالبة.
وبيّنت الوزارة توزيع الطلبة على التخصصات كالآتي:
العلمي 13410
الأدبي 15096
الشرعي 57
الصناعي 93
الاقتصاد المنزلي 646
الزراعي 568
الفندقي 9
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