الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقل آخر من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على شاب أثناء اقتحام قرية روجيب شرق نابلس، واعتقلت آخر من بلدة بيتا.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال بنابلس أحمد جبريل، بأن شابا يبلغ من العمر (24 عاما) نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.
وأوضحت مصادر لـ "وفا " ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد ايمن دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة بيتا جنوبا، وفتشته.
وكانت تلك القوات قد اقتحمت قريتي روجيب وسالم، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.
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