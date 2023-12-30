الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقل آخر من نابلس

MENAFN - Al Wakeel News)اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على شاب أثناء اقتحام قرية روجيب شرق نابلس، واعتقلت آخر من بلدة بيتا.



وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال بنابلس أحمد جبريل، بأن شابا يبلغ من العمر (24 عاما) نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.



وأوضحت مصادر لـ "وفا " ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد ايمن دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة بيتا جنوبا، وفتشته.



وكانت تلك القوات قد اقتحمت قريتي روجيب وسالم، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.

