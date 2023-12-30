سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي, يوم الجمعة, استشهاد اثنين من مقاتليها بجنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.
وقالت سرايا القدس في بيان نعي : "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلاً من الشهيدين المجاهدين أحمد علي جبريل ( ٢٨ عام ) أبو حيدر من كتيبة الشهيد علي الأسود_ ساحة سوريا, و محمد فريج الفريج (21) عامًا من كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب_ ساحة لبنان".
وأشارت سرايا القدس إلى أنّ الشهيدان ارتقيا على حدود فلسطين المحتلّة جنوب لبنان أثناء أداء واجبهما القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى.
MENAFN30122023000208011052ID1107669761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.