سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي, يوم الجمعة, استشهاد اثنين من مقاتليها بجنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.



وقالت سرايا القدس في بيان نعي : "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلاً من الشهيدين المجاهدين أحمد علي جبريل ( ٢٨ عام ) أبو حيدر من كتيبة الشهيد علي الأسود_ ساحة سوريا, و محمد فريج الفريج (21) عامًا من كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب_ ساحة لبنان".



وأشارت سرايا القدس إلى أنّ الشهيدان ارتقيا على حدود فلسطين المحتلّة جنوب لبنان أثناء أداء واجبهما القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى.

