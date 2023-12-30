شرطة برلين تحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت قناة RBB عن متحدث باسم شرطة برلين لم تكشف اسمه، أن شرطة العاصمة الألمانية، منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها في 31 ديسمبر في منطقة نويكولن.



ووفقا للمتحدث، كان من المقرر أن تبدأ المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين تحت شعار "لا احتفال أثناء الإبادة الجماعية" في الساعة 10:30 من مساء يوم 31 ديسمبر، وكان من المقرر أن تستمر حوالي ساعتين ونصف الساعة. ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحظر.



وتؤكد معطيات الشرطة أنه تم كذلك تسجيل طلبات لتنظيم مظاهرتين في نفس المنطقة عشية رأس السنة الجديدة، ولم يتم حظرهما بعد: الأولى مؤيدة للفلسطينيين بعد الظهر، وثانية مؤيدة لإسرائيل في المساء. وطلبت الشرطة من منظمي هاتين الفعاليتين إعادة جدولة الزمان والمكان.



وقالت رئيسة شرطة برلين باربرا سلوفيك، للقناة التلفزيونية، إن نحو ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة سيذهبون إلى العمل عشية العطلة. وسيتوجب على رجال الشرطة ارتداء كاميرات على الجسم لتسجيل الجرائم المحتملة.



وكإجراء احترازي، اتصلت الشرطة أيضا بحوالي 100 شخص من مثيري الشغب المحتملين بما في ذلك من أعضاء الجماعات اليسارية، وحذرتهم من العواقب.



وأظهر استطلاع حديث للرأي العام، أن 43% من سكان ألمانيا يخشون حدوث أعمال شغب ليلة رأس السنة على غرار ما حدث في العام الماضي، عندما أصيب 22 شخصا جراء الألعاب النارية في برلين. بالإضافة إلى ذلك، وقعت اشتباكات بين المحتفلين والشرطة، وأصيب 15 من عناصر الأمن.



روسيا اليوم