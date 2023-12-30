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الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.


وبينما تحدث جيش الاحتلال عن توسيع عملياته وسط وجنوب غزة أعلن مصدر في كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر، كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.


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