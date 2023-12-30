الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

وبينما تحدث جيش الاحتلال عن توسيع عملياته وسط وجنوب غزة أعلن مصدر في كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر، كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.