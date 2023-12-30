الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.
وبينما تحدث جيش الاحتلال عن توسيع عملياته وسط وجنوب غزة أعلن مصدر في كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر، كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.
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