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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من الفلسطينيين من مخيم الجلزون، شمال رام الله.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


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