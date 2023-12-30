الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون
التاريخ
12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من الفلسطينيين من مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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