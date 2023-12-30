استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

