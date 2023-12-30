Saturday, 30 December 2023 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأسبوع

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 6، وفي مرتفعات الشراة 12 - 5، وفي مناطق البادية 16 - 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.


MENAFN30122023000208011052ID1107669696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث