تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي بمخيم البريج
التاريخ
12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتتواصل الاشتباكات في مخيم البريج منذ أيام، وذلك بعد أن أمرت قوات الاحتلال سكان المخيم بالإخلاء.
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