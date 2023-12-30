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تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي بمخيم البريج

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وتتواصل الاشتباكات في مخيم البريج منذ أيام، وذلك بعد أن أمرت قوات الاحتلال سكان المخيم بالإخلاء.


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