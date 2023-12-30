الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون برام الله
التاريخ
12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك حملة مداهمات بدأها الاحتلال في ساعات الصباح الأولى.
وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد أمس أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 4840 معتقلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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