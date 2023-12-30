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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون برام الله

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك حملة مداهمات بدأها الاحتلال في ساعات الصباح الأولى.


وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد أمس أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 4840 معتقلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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