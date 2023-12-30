بايدن يحض الكونغرس على دعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حض الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس على تجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح أمس الجمعة.
ونقلت واشنطن تايمز، عن بايدن قوله "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة السنة المقبلة، فلن نتمكن من الاستمرار بإرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس إلى التحرك من دون أي تأخير.
وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين.
MENAFN30122023000208011052ID1107669692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.