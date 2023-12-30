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بايدن يحض الكونغرس على دعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية

12/30/2023 12:17:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حض الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس على تجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح أمس الجمعة.


ونقلت واشنطن تايمز، عن بايدن قوله "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة السنة المقبلة، فلن نتمكن من الاستمرار بإرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس إلى التحرك من دون أي تأخير.


وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين.

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