إحباط هجوم بـ32 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 4 مقاطعات روسية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو وإحباط تنفيذ الهجوم الأوكراني.



وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".



وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الخدمة 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في الأجواء بعد اعتراضها فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو".



وأمس أيضا أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.



في حين شهدت أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية أمس الجمعة إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا بواسطة الدفاعات الروسية.



وأمس أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "خطط أوكرانيا العسكرية فشلت فشلا ذريعا"، داعيا نظام كييف ورعاته الغربيين لانتظار "أسوأ الأخبار" في المستقبل القريب.

روسيا اليوم