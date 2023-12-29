Saturday, 30 December 2023 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالى: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية

12/29/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة التعليم العالى، التصدى الكامل للكيانات التعليمية الوهمية التى تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة
للتصدى وغلق الكيانات الوهمي ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وكان الدكتور أيمن عاشور أصدر قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة (مركز مهارة للتدريب والتنمية- التكنولوجى) والكائن مقرها الكيمان، ميدان التدريب، عمارات المحافظة، عمارة رقم11،
الدور 3- شقة 3 – محافظة الفيوم؛ لإدعائها قبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالسن في أقسام (المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الطبية، رياض الأطفال، تكنولوجيا المعلومات)، والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة، وتوفير تدريب عملى للطلاب.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة (المركز الوطنى للغات والكمبيوتر- الوطنى للدراسات المتخصصة) الكائن مقرها حى الجامعة، مساكن المحافظة بكيمان فارس، عمارة (7) شقة، (1) الدور الأرضى، محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة بمجموع 50%
من خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية في أقسام (التمريض، الحاسب الآلي، رياض الأطفال، المساحة والإنشاءات الهندسية)، ونظام الدراسة (انتظام، انتساب)، وأونلاين، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات موثقة من وزارة الخارجية، ومعتمدة من جامعة حكومية، ومن وزارة التربية والتعليم.
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة (أكاديمية كامبريدج) الكائن مقرها، المشتل، حى الجامعة، أمام كلية خدمة اجتماعية، برج الجامعة الدور3 – محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول
الطلبة خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام (اللغات والترجمة، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات) كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وتوفير تدريب عملي للطلاب.








MENAFN29122023000132011024ID1107669665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث