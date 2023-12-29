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اعرف نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية خطوة بخطوة

12/29/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت
وزارة التضامن
الاجتماعى، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024
م، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة و الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

لمعرفة نتيجة حج الجمعيات الأهلية اضغط هنا


ويمكن لأعضاء حجاج الجمعيات الأهلية الدخول على موقع البوابة المصرية الموحدة للحج gov لمعرفة نتيجة القرعة الإلكترونية عن طريق تسجيل الرقم القومى ومعرفة النتيجة.

ووضع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي: - مستوى أول ..« فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي». - مستوى ثاني .. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي». - مستوى ثالث.. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة قد أكدت انه تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، مشددة على أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ
168 ألف ةجنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددة على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران ، التي ستقوم بنقل الحجاج ، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.





ايمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي







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