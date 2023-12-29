الرئيس الجزائرى ينعى وفاة وزير الدفاع الأسبق

(MENAFN
- Youm7) نعى الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الأسبق اللواء متقاعد، خالد نزار، الجمعة، عن عمر ناهز
86 سنة إثر مرض عضال، حسبما أعلنت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية.
وأكد الرئيس الجزائري أن وزير الدفاع الأسبق كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".
كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بتعازيه إلى
عائلة المرحوم اللواء المجاهد خالد نزار.
يذكر أن اللواء الراحل من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة بشمال شرقي الجزائر فى ديسمبر 1937، وشغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائرى فى 1987، ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.
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