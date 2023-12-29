الرئيس الجزائرى ينعى وفاة وزير الدفاع الأسبق

MENAFN - Youm7) نعى الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الأسبق اللواء متقاعد، خالد نزار، الجمعة، عن عمر ناهز86 سنة إثر مرض عضال، حسبما أعلنت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية.

وأكد الرئيس الجزائري أن وزير الدفاع الأسبق كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بتعازيه إلى

عائلة المرحوم اللواء المجاهد خالد نزار.

يذكر أن اللواء الراحل من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة بشمال شرقي الجزائر فى ديسمبر 1937، وشغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائرى فى 1987، ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.



