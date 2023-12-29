الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من أى تصعيد ضد اليمن

MENAFN - Youm7) حذر المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أى هجوم.

وقال سريع في بيان: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة

الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها

أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيونى".

وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد فى اتخاذ كل ما يلزم فى سبيل الدفاع والتصدى لأى عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

وشدد على أن "موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطينى ثابت ومبدئى ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي"يحفظه الله" فى أى لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

وأكد

سريع أنه

"على العدو الأمريكي أن يأخذ تحذيرات السيد القائد يحفظه الله الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوى العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر فى

التظاهرات الشعبية الحاشدة

فى كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "كافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الأمريكى الإسرائيلى على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطينى".