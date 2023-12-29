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قيادى بحماس: المساعدات المقدمة لغزة لا تغطى الحد الأدنى من الاحتياجات

12/29/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Youm7) صرح عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" حسام بدران بأن ما يدخل القطاع من مساعدات إغاثية لا يلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد بدران أن حماس تتابع مسألة فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية ومن بينها معبر "رفح".

وقال بدران: "حريصون على مناقشة جميع الأفكار مع مكونات الشعب الفلسطيني ونسعى لموقف موحد..الاحتلال لا يعترف بحجم الخسائر الحقيقية التي يتكبدها من المقاومة".

وأكد بدران أن "المقاومة يدها ثابتة وقوية في الميدان".

وأضاف: "مستمرون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا طالما استمر الاحتلال في عدوانه".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وتعلن كتائب القسام وسرايا القدس، باستمرار عن تدميرها دبابات وآليات ومعدات عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وتتواصل الاشتباكات في القطاع لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي
لبنان
واليمن.







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