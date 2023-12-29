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تعرف على طرق تجنبك تسرب الغاز من أنابيب البوتاجاز بالمنازل

12/29/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Youm7) شددت إدارة الحماية المدنية على اتخاذ
الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز أسطوانات البوتاجاز ومنها :



- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.



- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.



- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.



- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.



- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.



- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.



- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.



- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.



- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.



- يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن














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