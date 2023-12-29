Saturday, 30 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممنوع التدخين.. 9 محظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول بآداب عين شمس

12/29/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.



وينشر "اليوم السابع" قائمة محظورات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى:



1- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).



2- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.



3-
لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [20 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة.



4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.



5- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول و أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.



6- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.



7- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الإجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من

الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.



8- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.



9- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.



وانطلقت اختبارات منتصف العام الدراسي 2023 / 2024، بكلية الآداب فى أسبوعها الأول وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.



واتخذت الكلية استعدادات لوجيستية، تزامنا مع انطلاق الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على 4 فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب.



ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب، وقد تم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.



والكلية انتهت من إجراء
الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب
الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن والتى استمرت من 17 حتى 19 ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة.



كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس 21 ديسمبر الجار، وتتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة .
















MENAFN29122023000132011024ID1107669655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث