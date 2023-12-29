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ما أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم؟..​ الصحة تجيب

12/29/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتابعت: بالنسبة للمصابين بداء السكري، يعتبر مقدمى الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد على 180 مجم / ديسيلتر هي ارتفاع نسبة السكر في الدم.​



وتابعت وزارة الصحة: ومع ذلك لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.​



فيما قالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل؛ لذلك من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:​

.زيادة العطش / أو الجوع الزائد.​

.كثرة التبول.​

.صداع أو عدم وضوح الرؤية.​














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