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الرى: حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية لتقييم حالتها

12/29/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام ترع - قناطر حجز - كبارى – سحارات - محطات رفع "وبلغت 47 ألف منشأ، وذلك بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لكل منشأ.



أضاف غانم، أن قطاع الخزانات انتهى من إعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً، مشيراً إلى أن الخطة تساهم في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.



أوضح غانم، أن مهام قطاع الخزانات تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائية الكبرى لـ 81 قنطرة وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة الى تحديث أنظمة تشغيل القناطر لتعمل كهربايئاً .



أضاف غانم أن مهندسى القطاع يقومون بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل في الوجه القبلى وملحقاتها من الأهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى- قناطر أسيوط الجديدة".
















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