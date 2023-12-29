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بايدن يطالب الكونجرس باتخاذ خطوات لتجاوز الخلافات بشأن مساعدات أوكرانيا

12/29/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Youm7) طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبراً أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح الجمعة يؤشر إلى رغبتها فى "محو" أوكرانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية الجمعة، عن بايدن في بيان قوله :"ما لم يتخذ الكونجرس خطوات طارئة في العام المقبل، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونجرس إلى التحرك من دون أي تأخير إضافي.

وأكد الرئيس بايدن أن هذا كان "أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بدء الحرب" في فبراير 2022، معتبرا أن الهجوم "تذكير صارخ للعالم بأنه بعد نحو عامين من هذه الحرب المدمرة، يبقى هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حاله "يريد محو أوكرانيا وإخضاع شعبها. يجب أن يتم وقفه".

وأضاف أنه :"على الأمريكيين أن يشعروا بـ"الفخر" للمساعدات التي قدمها الجيش الأمريكي لأوكرانيا من أجل أن تناضل في سبيل "حريتها واستقلالها"، مضيفا أن العديد من القضايا على المحك في هذه الحرب، مثل مستقبل حلف شمال الأطلسي وأمن أوروبا والولايات المتحدة.

ومن جهته، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة الضربات الروسية المروعة في جميع أنحاء أوكرانيا، قائلاً في تغريدة على موقع "أكس"، :"بينما يواصل الرئيس بوتين حربه العدوانية الوحشية يتعين علينا أن ندعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.. على الكونجرس التحرك في العام الجديد".

وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها كييف مستخدمة "عدداً من الصواريخ" ما أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل وجرح 160 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية أوكرانية.








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